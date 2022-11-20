22 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» одержать выездную победу над «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 2:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт, несколько раз хоккеисты гостей попадали в штанги и перекладины. Лишь на 54-й минуте нападающий «Рейнджерс» Жюльен Готье переправил в ворота шайбу после броска Джейкоба Трубы от синей линии. Закрепил преимущество гостей Адам Фокс, поразивший пустые ворота. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 22 броска из 23. Шат-аут россиянина сорвался за 15 секунд до конца матча, когда капитан «акул» Логан Кутюр поразил его ворота. Кутюр мог оформить дубль, но за пять секунд до конца матча Шестёркин не дал сравнять счёт, отразив бросок в упор. Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин результативными баллами не отметился.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут в гостях с «Лос-Анджелес Кингз». «Сан-Хосе» примет на своём льду «Оттаву».