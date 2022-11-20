Российский голкипер «Рейнджерс» Шестёркин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 22 из 23 бросков и был признан первой звездой матча. Россиянин упустил шат-аут за 15 секунд до конца матча, а затем, через несколько секунд, не дал сравнять счёт и оформить дубль капитану «акул» Логану Кутюру, отразив его бросок в упор.

26-летний голкипер в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых одержал девять побед, пропустил 33 шайбы и продемонстрировал процент отражённых бросков 91,6%. Голкипер был признан лучшим вратарём прошлого регулярного сезона НХЛ.