Шестёркин упустил шат-аут за 15 секунд до сирены, затем он спас победу «Рейнджерс»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали гости со счётом 2:1.



Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 22 из 23 бросков. Капитан «акул» Логан Кутюр не дал состояться сухому матчу россиянина, забросив шайбу за 15 секунд до конца встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако буквально через 10 секунд Шестёркин не дал сравнять счёт и оформить дубль Кутюру, распластавшись по льду. Россиянин щитком дотянулся до шайбы и накрыл её, лёжа на льду, за пять секунд до конца матча.

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26-летний голкипер в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых одержал девять побед, пропустил 33 шайбы и продемонстрировал процент отражённых бросков 91,6%. Голкипер был признан лучшим вратарём прошлого регулярного сезона НХЛ.