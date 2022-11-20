Кросби вспомнил о своём первом выходе на лёд с Евгением Малкиным

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вспомнил о своём первом выходе на лёд с одноклубником — Евгением Малкиным.
«Я даже не думал об этом, уже собирался выходить, а Джино всё ещё стоял. Языковой барьер был небольшой, но я хотел спросить, хотел ли он выйти последним?
Я спросил: «Ты обычно идёшь последним?» А он сказал мне: «Три года в Суперлиге». Он вообще не шелохнулся. Я сказал, типа, «камень-ножницы-бумага» в каждой игре?» А он такой: «Нет», — цитирует Кросби сайт «Питтсбурга».
Малкин смеётся, вспоминая это историю:
«Мы знаем, насколько Сид суеверен, он делает много мелких вещей. Я знаю, что это важно для него. Но в Суперлиге я всегда шёл последним. Это сработало! Мы выиграли три Кубка, а он лучший игрок», — приводит слова Малкина сайт «пингвинов».
В следующем матче (с «Чикаго» в ночь на 21 ноября в 3:00 мск) Малкин может сыграть свой 1000-й матч в рамках Национальной хоккейной лиги.
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