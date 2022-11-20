Тренер «Питтсбурга»: Малкин — элитный игрок, он один из лучших хоккеистов своего поколения

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высоко оценил мастерство российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина и считает, что россиянин является одним из лучших игроков своего поколения. Малкин сыграет свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ 21 ноября с «Чикаго Блэкхоукс». Начало матча – в 3:00 мск.
«Джино — настоящий конкурентоспособный спортсмен. Иногда я думаю, что не все люди замечают его дух соперничества. Но он сам по себе талант поколения. Он сыграл большую роль в завоеваниях Кубков Стэнли нашей командой.
Поэтому тот факт, что он приближается к своему 1000-му матчу в лиге, является заслугой его преданности игре, страсти к спорту, готовности работать и просто его общего уровня таланта. Малкин — элитный игрок», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.
Малкин провёл 999 матчей в регулярках НХЛ и набрал 1165 (451+714) очков. В плей-офф на счету россиянина 177 матчей и 180 (67+113) очков.
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