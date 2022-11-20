Сидни Кросби эмоционально высказался об игре с Малкиным на протяжении 16 лет

Нападающий «Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби высказался о предстоящем 1000-м матче 36-летнего форварда Евгения Малкина. Российский хоккеист во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс», который пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября, проведёт 1000-й матч в североамериканской карьере. Кросби играет с Малкиным с 2006 года — 16 лет.



«Это много значит. Мы оба конкурентоспособны. Мы оба пришли в НХЛ с большими ожиданиями, отчасти понимали свою ответственность в юном возрасте. Я так благодарен за то, что у меня была возможность играть с ним все эти годы и делиться с ним столькими вещами. Но не только это — ещё и видеть, как он на протяжении многих лет создавал моменты, вёл игру и был их частью, было особенным. Это не то, что посчастливилось сделать многим.



Поэтому, когда я просто думаю об этом, а также о количестве матчей, в которых он сыграл, и о том, через что он прошёл, в эти моменты то, что он сделал, впечатляет, несмотря ни на что. И я не могу представить, что многие парни были бы в состоянии сделать то, что сделал он — с двумя разрывами крестообразных связок и тем уровнем, на котором Джино всё ещё играет», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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