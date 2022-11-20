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Кросби поделился эмоциями от предстоящего 1000-го матча Малкина в НХЛ

Кросби поделился эмоциями от предстоящего 1000-го матча Малкина в НХЛ
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Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о российском нападающем команды Евгении Малкине. Форвард во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс», который пройдёт в ночь с 20 на 21 ноября, проведёт 1000-й матч в североамериканской карьере.

«Это потрясающее достижение. Особенно учитывая, через что ему пришлось пройти, чтобы добиться этого. Многие парни, возможно, к этому моменту даже не сталкивались с тем, что было у него. Так что я думаю, что это само по себе достижение, но особенным его делает и то, что Джино пришлось преодолеть, чтобы добраться до этого момента», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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