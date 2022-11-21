Малкин стал 8-м хоккеистом из России, который покорил отметку в 1000 матчей в НХЛ
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36-летний форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал лишь восьмым хоккеистом из России, которому удалось покорить отметку в 1000 матчей в НХЛ. Он сделал это в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (1:0, завершился первый период).
- Алексей Ковалёв – 1316 матчей.
- Сергей Гончар – 1301.
- Александр Овечкин – 1294.
- Сергей Фёдоров – 1248.
- Вячеслав Козлов – 1182.
- Алексей Житник – 1085.
- Сергей Зубов – 1068.
- Евгений Малкин – 1000.
- Андрей Марков – 990.
...
19. Дмитрий Куликов – 823 (ближайший преследователь среди действующих игроков).
Напомним, Евгений пришёл к этой отметке в 1000 игр в НХЛ, имея в своём активе 451 заброшенную шайбу и 714 результативных передач (1165 очков), заработав коэффициент полезности «+61». В нынешнем сезоне на его счету 19 (7+12) результативных действий в 18 матчах.
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