Малкин стал 8-м хоккеистом из России, который покорил отметку в 1000 матчей в НХЛ

36-летний форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал лишь восьмым хоккеистом из России, которому удалось покорить отметку в 1000 матчей в НХЛ. Он сделал это в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (1:0, завершился первый период).

Алексей Ковалёв – 1316 матчей. Сергей Гончар – 1301. Александр Овечкин – 1294. Сергей Фёдоров – 1248. Вячеслав Козлов – 1182. Алексей Житник – 1085. Сергей Зубов – 1068. Евгений Малкин – 1000. Андрей Марков – 990.

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19. Дмитрий Куликов – 823 (ближайший преследователь среди действующих игроков).

Напомним, Евгений пришёл к этой отметке в 1000 игр в НХЛ, имея в своём активе 451 заброшенную шайбу и 714 результативных передач (1165 очков), заработав коэффициент полезности «+61». В нынешнем сезоне на его счету 19 (7+12) результативных действий в 18 матчах.