Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин стал 8-м хоккеистом из России, который покорил отметку в 1000 матчей в НХЛ

Малкин стал 8-м хоккеистом из России, который покорил отметку в 1000 матчей в НХЛ
Комментарии

36-летний форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал лишь восьмым хоккеистом из России, которому удалось покорить отметку в 1000 матчей в НХЛ. Он сделал это в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (1:0, завершился первый период).

  1. Алексей Ковалёв – 1316 матчей.
  2. Сергей Гончар – 1301.
  3. Александр Овечкин – 1294.
  4. Сергей Фёдоров – 1248.
  5. Вячеслав Козлов – 1182.
  6. Алексей Житник – 1085.
  7. Сергей Зубов – 1068.
  8. Евгений Малкин – 1000.
  9. Андрей Марков – 990.

...
19. Дмитрий Куликов – 823 (ближайший преследователь среди действующих игроков).

Напомним, Евгений пришёл к этой отметке в 1000 игр в НХЛ, имея в своём активе 451 заброшенную шайбу и 714 результативных передач (1165 очков), заработав коэффициент полезности «+61». В нынешнем сезоне на его счету 19 (7+12) результативных действий в 18 матчах.

Новость по теме
Сын Малкина озвучил состав «Питтсбурга» на 1000-й матч отца в НХЛ в раздевалке команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022