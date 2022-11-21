Кросби на девять очков оторвался от Овечкина в зачёте лучших бомбардиров в истории НХЛ

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3.



За гостей в этом матче отличились российский нападающий Евгений Малкин, Сидни Кросби, Рикард Ракелль, Джефф Картер и Брок Макгинн. А у хозяев забивали Патрик Кейн, Джуджахар Хайра и Филипп Курашев. Также Кросби записал в свой актив три результативные передачи.

После сегодняшнего матча в активе капитана «Питтсбурга» стало 1436 очков за карьеру в НХЛ. Канадский форвард продолжает располагаться на 17-м месте в зачёте лучших бомбардиров за историю лиги. При этом его отрыв от ближайшего преследователя — капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (1427) — возрос до девяти очков. Ближайшей общей целью для канадца и россиянина является результат Теэму Селянне (1457).