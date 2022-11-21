Трибуны в Чикаго поприветствовали аплодисментами Малкина в его 1000-м матче в НХЛ

Болельщики на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) поприветствовали аплодисментами российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» стала для него 1000-й в североамериканской карьере.

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Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:3. Сам Малкин в юбилейной встрече забросил шайбу в ворота «чёрных ястребов», проведя на льду 14 минут 53 секунды при общем показателе полезности «0». Евгений стал шестым нападающим «пингвинов» по количеству игрового времени в этом матче.