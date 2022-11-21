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Гендиректор «Адмирала» Алексей Ан: на Тамбиева пытались давить в Латвии

Гендиректор «Адмирала» Алексей Ан: на Тамбиева пытались давить в Латвии
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Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан рассказал, что в Латвии пытались давить на главного тренера клуба из Владивостока Леонида Тамбиева. 52-летний специалист родился в Риге, выступал и возглавлял латвийские клубы до работы в КХЛ.

«В Латвии пытались запретить Николаю Елисееву играть в КХЛ? Мы планировали даже подать заявление в европейский суд, что Латвия запрещает хоккеисту играть, но в итоге всё разрешилось. Латвия просто играет в политику, там в местных СМИ пытались давить не только на Елисеева, но и на наших тренеров Леонида Тамбиева и Андрея Банаду. Однако они выбрали Россию, и мы благодарны им и довольны их работой.

На Тамбиева и его семью давили в Латвии? Пытались, но Тамбиев жёстко им ответил, и они успокоились. Мы уже говорили ему, что готовы помочь в получении российского гражданства», — приводит слова Ана «РБ Спорт».

«Адмирал» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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