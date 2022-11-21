Плющев — об «Ак Барсе»: есть подозрение, что казанские качели продолжатся

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил последние игры «Ак Барса» и рассказал, в чём, по его мнению, проблемы казанского клуба.

«Что скажу о Казани? Бенефис Радулова в матче против СКА в общем-то обнадёжил, но затем была очень средняя игра в Омске. Есть подозрение, что казанские качели продолжатся, ведь Радулов с его эмоциональным и рискованным стилем игры не сможет вытягивать каждый матч.

Главные вопросы по-прежнему к Олегу Знарку? Там комплексная проблема. Олег у всех на виду, но в тени почему-то менеджеры-селекционеры, которые летом провели крайне сомнительную работу.

В любом случае по потенциалу «Ак Барс» должен быть выше нынешнего «Салавата». Но в реальности не уверен, что так будет», — приводит слова Плющева Russia-hockey.ru

Казанский клуб в последних пяти матчах потерпел четыре поражения. «Ак Барс» с 32 очками после 31 игры занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.