Плющев — об «Ак Барсе»: есть подозрение, что казанские качели продолжатся

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил последние игры «Ак Барса» и рассказал, в чём, по его мнению, проблемы казанского клуба.
«Что скажу о Казани? Бенефис Радулова в матче против СКА в общем-то обнадёжил, но затем была очень средняя игра в Омске. Есть подозрение, что казанские качели продолжатся, ведь Радулов с его эмоциональным и рискованным стилем игры не сможет вытягивать каждый матч.
Главные вопросы по-прежнему к Олегу Знарку? Там комплексная проблема. Олег у всех на виду, но в тени почему-то менеджеры-селекционеры, которые летом провели крайне сомнительную работу.
В любом случае по потенциалу «Ак Барс» должен быть выше нынешнего «Салавата». Но в реальности не уверен, что так будет», — приводит слова Плющева Russia-hockey.ru
Казанский клуб в последних пяти матчах потерпел четыре поражения. «Ак Барс» с 32 очками после 31 игры занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
- 21 ноября 2022
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