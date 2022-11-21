«Моё решение». Генменеджер «Ак Барса» объяснил досрочное возвращение Бурмистрова в Казань

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин объяснил причины вывода 31-летнего нападающего Александра Бурмистрова из состава команды.
«Причина не в разногласиях между тренером и игроком, Александр вернулся в Казань по моему решению», – заявил Валиуллин, слова которого в ответ на запрос «Чемпионата» приводит пресс-служба клуба.
Напомним, в нынешнем сезоне Бурмистров принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нападающий забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три голевых действия.
Казанский клуб в последних пяти матчах потерпел четыре поражения. «Ак Барс» с 32 очками после 31 игры занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Сегодня, 21 ноября, казанцы в Новосибирске встретятся с «Сибирью».
- 21 ноября 2022
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