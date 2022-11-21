Знарок: «Ак Барс» играет всё лучше и лучше. Чувствуется коллектив

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после поражения от «Сибири» (2:4) рассказал, что казанский клуб играет лучше с каждым матчем.

«Не хватило бросков? Согласен, особенно во втором периоде, когда мы делали наложение, очень много провели в зоне соперника. Но бросков не хватило.



Энергия Радулова шла во вред? Давайте не будем комментировать это.



Сыграет ли Евсеев в следующих матчах? Я надеюсь, что сыграет. Вчера катался, но ещё чувствуются болевые ощущения.



Вторая шайба Быкова? [У него] ещё не совсем полноценный сезон в КХЛ. Но парень старается, практически завоёвывает место в основном составе. Не сказать, что он твёрдый игрок основы. У нас очень много травм. Но всё, что он выполняет, в принципе неплохо.

У «Ак Барса» нет кулака? Я думаю, что у нас всё впереди, на самом деле. Мы играем с каждым матчем всё лучше и лучше. И чувствуется коллектив с каждой игрой. Поэтому я думаю, что у нас всё будет хорошо», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.