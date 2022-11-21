Мартемьянов — о Знарке: он стойкий мужик и выйдет из ситуации с честью

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов после победы над «Ак Барсом» (4:2) прокомментировал ситуацию в казанском клубе.

«В чём вижу проблемы «Ак Барса» Знарка? Мы были и остаёмся друзьями. Я его поддерживаю, в тяжёлую ситуацию мой друг попал. Но он опытный человек, стойкий мужик, у него характер есть. Я думаю, он выйдет из этой ситуации с честью. Что-то советовать я ему не могу: он опытнее меня и на месте знает, что у него творить в команде и с командой. Один на один я могу спросить и сказать своё мнение, но какие-то советы давать ему не буду.



Против звена Радулова выходила четвёртая тройка «Сибири»? Это не наложение. Просто у нас люди играют и в большинстве, и в меньшинстве, и пять на пять: очень много игрового времени. Пару раз наложения очень мощные были. Людям надо восстанавливаться хоть как-то: приходилось рисковать. Парни свою лепту тоже вносили в игру. Здесь стратегия очень непростая для тренерского штаба: дать и отдохнуть, и в то же время опытных игроков выпустить в нужный момент. Возможно, это стрельнуло где-то и с большинстве.



Переломный момент случился, когда «Ак Барс» закрывал в зоне во втором периоде? Сыграли в третьем периоде в обороне лучше, чем в первых двух, более концентрированно. Чувствовали, что можем забрать очко. Не то, что положили в карман, а было чувство, что можем зацепиться. Вся игра переломная, не буду я какие-то моменты выделять. Их очень много», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.