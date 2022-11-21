«Нефтехимик» одержал третью победу подряд, обыграв с минимальным счётом «Адмирал»
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В Нижнекамске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) одержали хозяева.
На 14-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий «Нефтехимика» Энтони Камара с передач Ильи Хохлова и Михаила Сидорова.
Во втором и третьем периодах команды голов не забили.
После победы нижнекамский клуб поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, обойдя «Амур», набрав 29 очков после 32 матчей. «Адмирал» располагается на четвертом месте в таблице Востока, имея в активе 42 очка.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Камара (Хохлов, Сидоров) – 13:28 (5x4)
Следующий матч «Нефтехимик» и «Адмирал» проведут между собой во Владивостоке. Встреча запланирована на 25 ноября (12:30 мск).
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