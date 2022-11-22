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Два очка Андрея Свечникова не помогли «Каролине» добиться победы в матче с «Виннипегом»

Два очка Андрея Свечникова не помогли «Каролине» добиться победы в матче с «Виннипегом»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На 19-й минуте матча счёт открыл Пьер-Люк Дюбуа. На 27-й минуте удвоил преимущество Майки Эйссимонт. А на 43-й минуте за хозяев ещё забил и Джош Моррисси. Только на 56-й минуте первый раз отличились гости – забил Джейкоб Славин с передачи российского нападающего Андрея Свечникова. Через минуту отличился и сам Свечников. А на последней минуте Мартин Нечас перевёл игру в овертайм, где последнее слово было всё-таки за игроком хозяев Моррисси.

Примечательно, что у гостей на воротах стоял российский голкипер. Пётр Кочетков совершил 19 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2022, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дюбуа (Уилер, Перфетти) – 18:34 (5x5)   2:0 Эйссимонт (Густафссон, Харкинс) – 26:44 (5x5)   3:0 Моррисси (Уилер, Дюбуа) – 43:56 (5x5)   3:1 Славин (Свечников, Ахо) – 55:12 (6x5)   3:2 Свечников (Бёрнс, Ахо) – 56:52 (6x5)   3:3 Нечас (Джарвис, Ахо) – 59:21 (6x5)   4:3 Моррисси (Дюбуа) – 62:10 (3x3)
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