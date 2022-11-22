Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, почему решил играть под 97-м номером.

«Я люблю семёрку. Когда я пришёл в ЦСКА, семёрка была у Ивана Телегина. У кого-то был 17-й номер. Я родился в 1997 году. Вот я и взял 97-й номер. Я люблю цифру семь», — приводит слова Капризова The Athletic.

Отметим, что в новокузнецком «Металлурге» российский нападающий выступал под седьмым номером. Затем, перейдя в «Салават Юлаев», Капризов забрал 17-й, поскольку семёрка была занята. Уже в ЦСКА он стал играть под 97-м номером.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 18 встречах, в которых забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 20 очков при общем показателе полезности «-5».