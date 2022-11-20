Капризов — 3-й игрок в истории «Миннесоты» с 10+ голами и 10+ ассистами в 20 матчах сезона

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Таким образом, форвард «дикарей» в 20-й встрече текущего сезона набрал 20-е (10+10) очко.
Как отмечается на официальном сайте НХЛ, Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты», забившим не менее 10 голов и отдавшим не менее 10 результативных передач в 20 первых матчах сезона. Ранее этого достижения смогли добиться только Мариан Габорик (трижды: в 19 встречах сезона-2005/2006, в 20 встречах в сезоне-2001/2002 и 2007/2008) и Зак Паризе (в 20 матчах сезона-2014/2015).
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
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