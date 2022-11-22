«Витязь» нанёс минскому «Динамо» пятое поражение подряд

В Беларуси на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Первый период закончился без голов. На 28-й минуте Седрик Пакетт вывел белорусскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Вадим Мороз и Райан Спунер. На 56-й минуте Александр Яремчук сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Кирилл Рассказов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» примет московских одноклубников. Оба матча состоятся 24 ноября.