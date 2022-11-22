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«Витязь» нанёс минскому «Динамо» пятое поражение подряд

«Витязь» нанёс минскому «Динамо» пятое поражение подряд
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В Беларуси на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2022, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Пакетт (Мороз, Спунер) – 27:33 (5x5)   1:1 Яремчук (Галузин, Кара) – 55:38 (5x5)   1:2 Рассказов (Старков, Руа) – 60:19 (3x3)

Первый период закончился без голов. На 28-й минуте Седрик Пакетт вывел белорусскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Вадим Мороз и Райан Спунер. На 56-й минуте Александр Яремчук сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Кирилл Рассказов.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Череповце сыграет с «Северсталью». «Динамо» примет московских одноклубников. Оба матча состоятся 24 ноября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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