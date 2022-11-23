«Не помогали друг другу». Капитан «Авангарда» — о поражении в матче со «Спартаком»
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком».
«Предложили ли что-то интересное нападающие «Спартака»? Нет, ничего особенного — просто они хорошо садились на нас. А мы плохо выходили из-под давления, не помогали друг другу, отдавали под этим давлением такие передачи, которые не отдавали раньше», – передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
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