Кравец: «Спартак» перебегал «Авангард», был быстрее и эмоциональнее

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче со «Спартаком».
«Сегодня по игре «Спартак» нас перебегал, был быстрее, эмоциональнее. Моментов у «Спартака» было больше. догоняли нас, где-то не хватило эмоций, которые должны были быть. Может, где-то и сил. Досадные удаления в конце. Всё равно боролись до конца. Я считаю, гол в конце очень важный. У ребят есть характер, они играют до конца.
Каждую тренировку мы оставляем время: Александр Николаевич (Свитов. – Прим. «Чемпионата») работает с центральными нападающими. Считаю, что он ведёт хорошую работу. Это видно по цифрам.
Мне очень понравилось, как Ваня (Мирошниченко. – Прим. «Чемпионата») провёл тренировку: уверенно, без ошибок, с хорошим настроем. Он сыграл в молодёжке, зацепил в Высшей лиге, потом, я думаю, мы пригласим его на тренировку перед следующей домашней серией», – передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 23 ноября 2022
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