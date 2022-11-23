Владимир Ткачёв объяснил, почему «Авангард» проиграл «Спартаку»

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв объяснил, почему «ястребы» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».



«Были медленнее «Спартака» на доли секунды. Но сегодня было достаточно большинства, надо было решать, выходить вперёд, по игре двигаться. Но так получилось, что сегодня мы были медленнее.



Сезон длинный, это поражение уже нужно забыть, начинать новую серию», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).