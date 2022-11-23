Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Ткачёв объяснил, почему «Авангард» проиграл «Спартаку»

Владимир Ткачёв объяснил, почему «Авангард» проиграл «Спартаку»
Комментарии

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв объяснил, почему «ястребы» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Были медленнее «Спартака» на доли секунды. Но сегодня было достаточно большинства, надо было решать, выходить вперёд, по игре двигаться. Но так получилось, что сегодня мы были медленнее.

Сезон длинный, это поражение уже нужно забыть, начинать новую серию», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Новость по теме
«Спартак» прервал девятиматчевую серию побед «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022