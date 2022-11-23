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Гришин: сказал игрокам «Спартака», что на такой арене они не могут сыграть плохо

Гришин: сказал игрокам «Спартака», что на такой арене они не могут сыграть плохо
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (3:1).

«Перед игрой сказал ребятам, что на такой замечательной арене они не могут показать плохую игру и должны сыграть в удовольствие, показать всё лучшее, что есть на данный момент. Я считаю, что парням это удалось, играли весело, агрессивно, активно, реализовали моменты. Мы довольны этой игрой.

Естественно, мы обратили внимание на насыщение средней зоны, потому что у «Авангарда» много раскатов оттуда. Мы готовились, активно прессинговали, а если не успевали это делать, то строили оборону в нейтральной зоне. Ребята здорово сыграли в этом компоненте сегодня», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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