Игорь Гришин рассказал, что он изменил, став главным тренером «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин высказался после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (3:1).
«Что я изменил, возглавив «Спартак», что команда выиграла четыре матча из пяти? Думаю, что это пока это психологический момент. Тренировки мы поменяли, но их очень мало в сезоне. Когда будет перерыв в декабре, у нас будет возможность побольше поработать. Но сегодня как раз были фрагменты того, что мы просим от ребят на тренировках, они достаточно быстро всё схватили. Надеюсь, дальше в том же духе будем продолжать», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).
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