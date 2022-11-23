Защитник «Авангарда» назвал ключевой фактор домашнего поражения от «Спартака»

Защитник «Авангарда» Антон Белов назвал ключевой фактор домашнего поражения от «Спартака».
«Оборона «Спартака» была похожа на то, во что играет «Салават Юлаев» в средней зоне. У каждого звена есть схема перехода в атаку при такой обороне, но сегодня посвежее выглядел соперник. У нас была хорошая победная серия, но сезон длинный, и к отдельно взятой игре команды подходят в разном физическом состоянии. Думаю, сегодня ключевой фактор нашего поражения в том, что «Спартак» был посвежее и побыстрее, чуть попроворнее в единоборствах. Важно, что забили в концовке сегодня. На протяжении последних матчей мы демонстрировали хороший характер, вытаскивали матчи в третьих периодах, и сегодня не бросили играть, не опустили руки, не дали вратарю соперника на ноль сыграть. Это не было самоцелью, но это показатель того, что у команды есть характер.
Ждём ли паузу? Думаю, для всех команд она пойдёт на пользу, потому что в этом сезоне напряжённый график, беспрецедентная нагрузка, много травмированных, больных», — сказал Белов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 23 ноября 2022
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