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Защитник «Авангарда» назвал ключевой фактор домашнего поражения от «Спартака»

Защитник «Авангарда» назвал ключевой фактор домашнего поражения от «Спартака»
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Защитник «Авангарда» Антон Белов назвал ключевой фактор домашнего поражения от «Спартака».

«Оборона «Спартака» была похожа на то, во что играет «Салават Юлаев» в средней зоне. У каждого звена есть схема перехода в атаку при такой обороне, но сегодня посвежее выглядел соперник. У нас была хорошая победная серия, но сезон длинный, и к отдельно взятой игре команды подходят в разном физическом состоянии. Думаю, сегодня ключевой фактор нашего поражения в том, что «Спартак» был посвежее и побыстрее, чуть попроворнее в единоборствах. Важно, что забили в концовке сегодня. На протяжении последних матчей мы демонстрировали хороший характер, вытаскивали матчи в третьих периодах, и сегодня не бросили играть, не опустили руки, не дали вратарю соперника на ноль сыграть. Это не было самоцелью, но это показатель того, что у команды есть характер.

Ждём ли паузу? Думаю, для всех команд она пойдёт на пользу, потому что в этом сезоне напряжённый график, беспрецедентная нагрузка, много травмированных, больных», — сказал Белов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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