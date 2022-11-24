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Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Виннипег»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Виннипег»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:1.

За «Уайлд» забивали Мэйсон Шоу, Кален Эддисон, Маркус Фолиньо (дубль), Кирилл Капризов и Мэтт Болди. В составе гостей единственную шайбу забросил Кайл Коннор.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил в этой встрече «гол + пас» и завершил её с показателем полезности «-1». Таким образом, нападающий «дикарей» в 19-й встрече текущего сезона набрал 22-е (11+11) очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Шоу (Дамба, Петан) – 08:20 (5x5)   2:0 Эддисон (Меррилл, Болди) – 22:50 (5x5)   3:0 Фолиньо (Дамба, Эрикссон Эк) – 23:58 (5x5)   3:1 Коннор (Моррисси, Эйссимонт) – 34:18 (5x5)   4:1 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 40:28 (5x4)   5:1 Фолиньо (Эрикссон Эк) – 46:51 (5x5)   6:1 Болди (Капризов, Эддисон) – 49:46 (5x4)

В параллельном матче в Коламбусе «Коламбус Блю Джекетс» сыграл с «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

За хозяев отличился Мэтью Оливье. У победителей свои шайбы забросили Арбер Джекай, Дэвид Савар и Шон Манахан.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Оливье – 41:08 (5x5)   1:1 Джекай (Эванс, Слафковски) – 42:38 (5x5)   1:2 Савар (Дак, Кофилд) – 43:35 (5x5)   1:3 Монахан – 58:07 (en)
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