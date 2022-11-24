Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» крупно победить «Виннипег»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Матч закончился победой хозяев со счётом 6:1.
За «Уайлд» забивали Мэйсон Шоу, Кален Эддисон, Маркус Фолиньо (дубль), Кирилл Капризов и Мэтт Болди. В составе гостей единственную шайбу забросил Кайл Коннор.
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил в этой встрече «гол + пас» и завершил её с показателем полезности «-1». Таким образом, нападающий «дикарей» в 19-й встрече текущего сезона набрал 22-е (11+11) очко.
В параллельном матче в Коламбусе «Коламбус Блю Джекетс» сыграл с «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
За хозяев отличился Мэтью Оливье. У победителей свои шайбы забросили Арбер Джекай, Дэвид Савар и Шон Манахан.
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