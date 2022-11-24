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Овечкин сократил отставание от Ягра до 12 шайб по победным голам за карьеру в НХЛ

Овечкин сократил отставание от Ягра до 12 шайб по победным голам за карьеру в НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

37-летний российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме, в 123-й раз за карьеру в НХЛ принеся победу столичной команде. Капитан «Вашингтона» продолжает располагаться на втором месте по победным шайбам за карьеру в лиге. Отставание от рекорда НХЛ, принадлежащего Яромиру Ягру (135), теперь составляет 12 таких голов.

Российский нападающий недавно вышел на второе место по этому показателю, превзойдя достижение Горди Хоу (121).

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