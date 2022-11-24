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Сандстрём стал 164-м вратарём НХЛ, которому забил Овечкин. Россиянин догнал Мессье

Сандстрём стал 164-м вратарём НХЛ, которому забил Овечкин. Россиянин догнал Мессье
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

37-летний российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме и сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Российский форвард поразил ворота, которые защищал шведский голкипер Феликс Сандстрём.

Вратарь «Филадельфии» стал 164-м голкипером НХЛ, которому забил Овечкин. Ранее Александр никогда не забивал этому вратарю. Только двоим хоккеистам НХЛ удавалось поразить ворота большего числа голкиперов. Яромир Ягр забивал 178 разным вратарям, Патрик Марло — 177. Сегодня Овечкин повторил результат Марка Мессье, который также забивал 164 голкиперам за карьеру в лиге.

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
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