Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, 25 раз отличившимся в овертайме
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
37-летний российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме, в 25-й раз за карьеру забросив в дополнительное время. Капитан столичной команды стал первым игроком в истории НХЛ, который достиг подобного рубежа.
На данный момент больше ни один игрок в истории лиги не забросил и 20 шайб в овертаймах. На втором месте располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (19), который делит эту позицию с завершившим карьеру в НХЛ Яромиром Ягром.
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