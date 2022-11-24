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Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, 25 раз отличившимся в овертайме

Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, 25 раз отличившимся в овертайме
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

37-летний российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме, в 25-й раз за карьеру забросив в дополнительное время. Капитан столичной команды стал первым игроком в истории НХЛ, который достиг подобного рубежа.

На данный момент больше ни один игрок в истории лиги не забросил и 20 шайб в овертаймах. На втором месте располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (19), который делит эту позицию с завершившим карьеру в НХЛ Яромиром Ягром.

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