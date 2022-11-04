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Джонатан Тэйвз вплотную приблизился к повторению достижения Ильи Ковальчука в НХЛ

Джонатан Тэйвз вплотную приблизился к повторению достижения Ильи Ковальчука в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «ястребов», которые добыли победу благодаря голу в овертайме.

Автором победной шайбы стал нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз, в 16-й раз за карьеру отличившийся в овертайме. По этому показателю канадский форвард располагается на шестом месте в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (24), а второе место делят капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Яромир Ягр (по 19 голов). В топ-5 также входят нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан и россиянин Илья Ковальчук (17), к результатам которых вплотную и приблизился Тэйвз.

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