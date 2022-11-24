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Зрители забросали лёд мусором во время матча «Нью-Джерси» — «Торонто». Видео

Зрители забросали лёд мусором во время матча «Нью-Джерси» — «Торонто». Видео
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В одном из эпизодов игры зрители с трибун начали обильно закидывать лёд мусором. По этой причине командам пришлось уйти в раздевалку, потому что играть было невозможно. Зрители были в бешенстве из-за трёх отменённых голов «Нью-Джерси».

ВИДЕО

Счёт в матче открыл Джон Таварес на 12-й минуте игры. На 15-й минуте Понтус Хольмберг удвоил преимущество гостей. И только на 55-й минуте хозяева сумели отыграть одну шайбу благодаря голу канадского защитника Даги Хэмилтона.

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