«Даллас» уступал «Чикаго» со счётом 1:4, но перевернул ход матча и выиграл

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4.
На 14-й минуте матча хозяева открыли счёт после точного выстрела Джейсона Робертсона. После этого «Чикаго» ответил сразу четырьмя заброшенными шайбами. Отличились Сет Джонс, Андреас Атанасиу, Коннор Мёрфи и Макс Доми.
Но потом «Даллас» было не остановить, команда забросила сразу пять шайб в ворота соперников до сирены. На 51-й минуте шайбу забросил Джейми Бенн, через три минуты отличился Мэйсон Марчмент, ещё через минуту забил Тай Делландреа, а на 59-й минуте шайбу забросил Радек Факса. Дубль оформил Робертсон за восемь секунд до сирены.
Российский нападающий Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей.
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