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«Даллас» уступал «Чикаго» со счётом 1:4, но перевернул ход матча и выиграл

«Даллас» уступал «Чикаго» со счётом 1:4, но перевернул ход матча и выиграл
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

На 14-й минуте матча хозяева открыли счёт после точного выстрела Джейсона Робертсона. После этого «Чикаго» ответил сразу четырьмя заброшенными шайбами. Отличились Сет Джонс, Андреас Атанасиу, Коннор Мёрфи и Макс Доми.

Но потом «Даллас» было не остановить, команда забросила сразу пять шайб в ворота соперников до сирены. На 51-й минуте шайбу забросил Джейми Бенн, через три минуты отличился Мэйсон Марчмент, ещё через минуту забил Тай Делландреа, а на 59-й минуте шайбу забросил Радек Факса. Дубль оформил Робертсон за восемь секунд до сирены.

Российский нападающий Денис Гурьянов отметился одной голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Робертсон – 13:55 (5x5)   1:1 Джонс (Кейн, Джонсон) – 24:22 (5x5)   1:2 Атанасиу (Доми, Джонс) – 33:53 (5x5)   1:3 Мёрфи (Тэйвз, Тинорди) – 36:53 (5x5)   1:4 Доми (Блэквелл, Маккейб) – 49:37 (5x5)   2:4 Бенн (Хинц, Павелски) – 50:15 (5x4)   3:4 Марчмент (Сегин, Гурьянов) – 53:58 (5x5)   4:4 Делландреа (Хаканпяя, Бенн) – 54:12 (5x5)   5:4 Факса (Миллер, Сутер) – 58:27 (5x5)   6:4 Робертсон (Бенн, Хаканпяя) – 59:52 (en)
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