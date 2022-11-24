Овечкин смог забить 10 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в 18-м сезоне подряд

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме, которая стала для него 10-й в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, россиянин достиг отметки в 10 заброшенных шайб в 18-м сезоне подряд с начала карьеры в НХЛ.

После встречи с «Филадельфией» на счету Овечкина стало 790 заброшенных шайб в 1295 матчах. Отставание от Хоу, на счету которого 801 гол, сократилось до 11 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), отставание Овечкина составляет 104 точных броска.