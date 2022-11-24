«Мы не нашли способа пробить Сорокина». Тренер «Эдмонтона» — о сухом матче россиянина

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт отметил великолепную игру голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина, который отразил все 49 бросков по воротам. «Айлендерс» победили в матче со счётом 3:0.
«Эта игра свелась к тому, что мы не смогли взломать ворота голкипера соперника. Нанести кому-нибудь 49 бросков по воротам — это именно то, что ты хочешь сделать в каждой игре. Но сегодня мы не нашли способа пробить Сорокина», — приводит слова Вудкрофта официальный сайт НХЛ.
Сорокин оформил свой 12-й сухой матч в карьере НХЛ и вышел по этому показателю на седьмое место среди российских вратарей. Голкипер был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В текущем сезоне НХЛ Сорокин принял участие в 15 матчах, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 93,4%.
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