49 спасений и лучший сейв сезона! В Америке крутят видео подвигов русских вратарей

Сегодня в НХЛ играли два российских вратаря, и оба показали невероятный хоккей, видео их сейвов сегодня крутят по всей Америке. Илья Сорокин засушил «Эдмонтон» Коннора Макдэвида, а Пётр Кочетков подал заявку на лучшее спасение сезона.
В день подписания нового контракта на четыре года и $ 8 млн Пётр Кочетков отпраздновал это событие мегаспасением. К сожалению, «Каролина» не подарила ему победу, но это не отменяет отменной игры Кочеткова. Неожиданно именно россиянин вышел на лёд с первых минут (Антти Раанта получил повреждение на раскатке) и – пропустил с первого же броска на 66-й секунде. И единственного, который «Аризона» нанесла в первом периоде.
Несмотря на неудачное начало, дальше Кочетков был великолепен, а его сейв на Трэвисе Бойде во втором периоде привёл Америку в восторг.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
«Сейв года», — безапелляционно заключили в соцсетях «Каролины».
«Ограбление от Петра Кочеткова!» — восхитились в Bleacher Report.
«Боже мой, Кочетков!» — ахнули в Spittin’ Chiclets.
«Ураганов» снова подвела реализация моментов – несмотря на 36 бросков, они ни разу не смогли пробить Карела Веймелку, а в третьем периоде пропустили ещё три шайбы. Это была восьмая игра Кочеткова в НХЛ, и он впервые проиграл в основное время. Для «Каролины» же это поражение стало седьмым в последних девяти матчах.
«Мы вышли готовыми, хорошо играли в первом периоде. А потом погасли. Это с нами уже довольно давно. Нам надо проснуться», — сказал после игры Андрей Свечников.
Совершенно другой результат показал Илья Сорокин, который оформил 12-й «сухарь» в карьере – его «Айлендерс» обыграли «Эдмонтон» со счётом 3:0. Россиянин выстроил перед соперником непробиваемую стену – девять сейвов в первом периоде (включая шикарное спасение на Заке Хаймане), 17 – во втором и 23 – в третьем. В итоге Илья отразил все 49 бросков по своим воротам, установив личный рекорд, а также показав третий результат в истории «Айлендерс» по количеству сейвов в «сухом» матче. Больше спасений совершали только Гленн Хили (51 сейв в 1990 году) и Ярослав Галак (50 сейвов в 2018-м).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
НХЛ украсила свой аккаунт в соцсетях фотографией Сорокина и отметила: «Безусловная кирпичная стена».
«Сегодня у «Эдмонтона» был хG — 6,33. Просто нереальная игра Сорокина», — написал автор NY Post Этан Сирс.
«Если вы ещё этого не знали, возможно, сегодня узнали. Илья Сорокин – звезда НХЛ», — отметил редактор сайта НХЛ Брайан Комптон.
«Когда играешь, не думаешь о количестве бросков. После матча посмотрел, много бросков. Хорошая игра для меня, да. Вратарю хорошо, ты всегда в форме, ну и защитники мне помогали. Рекорд? Завтра, может, буду чувствовать себя ужасно. Завтра – новый день», — сказал Сорокин.
«У нас лучший последний рубеж. Надо отдать Сорокину должное, он снова был великолепен во всех ситуациях. Обычно у нас есть чувство, что какие бы броски ни наносил соперник, они не пройдут. Сорокин – особенный игрок, он показывает это в каждом матче. Хочется только делать так, чтобы до него долетало как можно меньше бросков. Но, боже, сегодня он был в ударе. В третьем периоде мы трижды играли в меньшинстве против команды, которая пытается отыграться с 0:3 и за которую играют два лучших атакующих игрока мира, и Сорокин был начеку каждую секунду», — отметил Кэл Клаттербак.
Прямо сейчас Илья идёт вторым в лиге по проценту отражённых бросков (93,2) и коэффициенту надёжности (2,2) – это пусть ещё и ранняя, но уже вполне весомая заявка для номинации на «Везину».
- 24 ноября 2022
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