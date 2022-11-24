Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Сегодня прошёл большой игровой день в Национальной хоккейной лиге, в который состоялись 15 матчей. Пресс-служба лиги определила трёх лучших игроков.

Первой звездой игрового дня в НХЛ признан российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Россиянин оформил шат-аут в домашнем матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0), остановив суперзвёзд НХЛ Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида. Сорокин отразил все 49 бросков по своим воротам и стал вторым вратарём в истории «Айлендерс» по количеству сейвов в матче «на ноль».

Второй звездой признан нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер, оформивший хет-трик в матче с «Сиэтлом» (5:8).

Третья звезда дня — вратарь «Аризоны» Карел Веймелка, который оформил шат-аут и сделал 36 сейвов во встрече с «Каролиной» (4:0).