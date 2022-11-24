«Анахайм» одержал первую победу в основное время в своём 20-м матче сезона НХЛ
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В Анахайме на стадионе «Хонда-Центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.
Эта победа стала первой для «уток», одержанной в основное время матча. Всего на счету «Анахайма» шесть побед в 20 матчах текущего сезона НХЛ. Клуб занимает последнее место в таблице Западной конференции.
По итогам прошлого сезона-2021/2022 «Анахайм» не попал в плей-офф и занял лишь 13-е место на Западе. Лучшим снайпером и бомбардиром калифорнийского клуба в текущем сезоне является 25-летний нападающий Трой Терри, на счету которого 21 очко — восемь голов и 13 результативных передач. В следующем матче «Анахайм» примет на своём льду «Оттаву Сенаторз».
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