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Гол и результативная передача Куликова помогли «Анахайму» обыграть «Рейнджерс»

Гол и результативная передача Куликова помогли «Анахайму» обыграть «Рейнджерс»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-Центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Гол и результативная передача на счету российского защитника «Дакс» Дмитрия Куликова. Ещё по голу на свой счёт записали форварды Трой Терри и Мэйсон Мактавиш. За гостей отличились Баркли Гудроу и Брейден Шнайдер. Российский наадающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, которая стала для него 400-й в карьере НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Гудроу – 08:51 (5x5)   1:1 Мактавиш (Лисон, Куликов) – 09:22 (5x5)   2:1 Куликов (Хенрик, Фаулер) – 20:39 (5x5)   3:1 Терри (Зеграс) – 25:25 (5x5)   3:2 Шнайдер (Зибанеджад, Панарин) – 38:06 (5x5)

«Рейнджерс» прервали победную серию из двух матчей и 26 ноября примут на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». «Анахайм» прервал серию из трёх поражений подряд и 25 ноября примет на своём льду «Оттаву Сенаторз».

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