Гол и результативная передача Куликова помогли «Анахайму» обыграть «Рейнджерс»

В Анахайме на стадионе «Хонда-Центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 3:2.

Гол и результативная передача на счету российского защитника «Дакс» Дмитрия Куликова. Ещё по голу на свой счёт записали форварды Трой Терри и Мэйсон Мактавиш. За гостей отличились Баркли Гудроу и Брейден Шнайдер. Российский наадающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей, которая стала для него 400-й в карьере НХЛ.

«Рейнджерс» прервали победную серию из двух матчей и 26 ноября примут на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». «Анахайм» прервал серию из трёх поражений подряд и 25 ноября примет на своём льду «Оттаву Сенаторз».