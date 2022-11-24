Тренер «Торпедо» Ларионов: благодарен хоккеистам, что не бросили вёсла и продолжали грести

Главный тренер «Торпедо Игорь Ларионов подвёл итоги поражения от ЦСКА (0:4) и рассказал, что необходимо улучшить его команде перед матчем со СКА.

«Благодарен хоккеистам, что не бросили вёсла и продолжали грести в третьем периоде. К сожалению, не сумели найти необходимый креативный подход в завершении атаки. Наверное, не хватило свежести в завершающей стадии. Это чувствовалось. При этом, несмотря на то что мы отставали от ЦСКА всего на три очка, мы пошли на риск и поставили на игру молодую оборону, где пятерым игрокам было по 19–20 лет. Ребята выдержали экзамен, но не до конца. Психология – очень важный элемент для нашей команды.

Сейчас важно правильно провести полтора дня до матча со СКА. Мы не так плохо играли, чтобы посыпать голову пеплом. Игра дала пищу для размышлений. Есть время, чтобы отдохнуть, провести необходимые медицинские процедуры. В субботу мы должны выходить и проводить свой лучший матч. При такой поддержке трибун и целого региона никакого стресса и испуга быть не должно. Надеюсь, в ближайшее время, когда наши травмированные и больные игроки вернутся в состав, а те игроки, которые играли сегодня, возьмут опыт данного матча к себе в копилку, мы будем сильнее», — приводит слова Ларионова сайт КХЛ.

В следующем матче нижегородцы дома встретятся со СКА 26 ноября в 17:00 мск.