Хет-трик Шейна Принса и три очка Хохлачёва принесли «Спартаку» победу в матче с «Барысом»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

На восьмой минуте Никита Михайлис с передачи Михаила Рахманова вывел астанинскую команду вперёд. На 19-й минуте Шейн Принс, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 50-й секунде второго периода Принс оформил дубль. В каждой из двух шайб поучаствовал Александр Хохлачёв, записавший на свой счёт результативные передачи. На 39-й минуте Шейн Принс после паса Андрея Локтионова оформил хет-трик. На 41-й минуте отличился сам Александр Хохлачёв, в ассистентах — Андрей Локтионов и голкипер Патрик Рыбар.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 28 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» 27 ноября примет «Спартак».