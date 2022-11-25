Хет-трик Шейна Принса и три очка Хохлачёва принесли «Спартаку» победу в матче с «Барысом»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
На восьмой минуте Никита Михайлис с передачи Михаила Рахманова вывел астанинскую команду вперёд. На 19-й минуте Шейн Принс, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 50-й секунде второго периода Принс оформил дубль. В каждой из двух шайб поучаствовал Александр Хохлачёв, записавший на свой счёт результативные передачи. На 39-й минуте Шейн Принс после паса Андрея Локтионова оформил хет-трик. На 41-й минуте отличился сам Александр Хохлачёв, в ассистентах — Андрей Локтионов и голкипер Патрик Рыбар.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 28 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» 27 ноября примет «Спартак».
- 25 ноября 2022
-
20:57
-
20:32
-
20:05
-
19:42
-
19:32
-
19:13
-
18:45
-
18:29
-
18:10
-
17:45
-
17:21
-
16:58
-
16:28
-
15:40
-
15:20
-
14:53
-
14:44
-
14:15
-
14:09
-
13:55
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:19
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:02
-
10:48
-
10:35
-
10:15
-
10:06
-
09:46
-
09:14
-
08:45