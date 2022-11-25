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Хет-трик Шейна Принса и три очка Хохлачёва принесли «Спартаку» победу в матче с «Барысом»

Хет-трик Шейна Принса и три очка Хохлачёва принесли «Спартаку» победу в матче с «Барысом»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2022, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
1:0 Михайлис (Рахманов) – 07:24 (5x5)   1:1 Принс (Хохлачёв, Кин) – 18:05 (5x4)   1:2 Принс (Хохлачёв, Квартальнов) – 20:49 (5x5)   1:3 Принс (Локтионов) – 38:58 (5x5)   1:4 Хохлачёв (Локтионов, Рыбар) – 40:39 (5x5)

На восьмой минуте Никита Михайлис с передачи Михаила Рахманова вывел астанинскую команду вперёд. На 19-й минуте Шейн Принс, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 50-й секунде второго периода Принс оформил дубль. В каждой из двух шайб поучаствовал Александр Хохлачёв, записавший на свой счёт результативные передачи. На 39-й минуте Шейн Принс после паса Андрея Локтионова оформил хет-трик. На 41-й минуте отличился сам Александр Хохлачёв, в ассистентах — Андрей Локтионов и голкипер Патрик Рыбар.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 28 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» 27 ноября примет «Спартак».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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