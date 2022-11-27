«Сент-Луис», отыгравшись с 1:4, одолел «Флориду» в овертайме. У Тарасенко 1+1

В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
У «Флориды» забитые шайбы на свой счёт записали Аарон Экблад, Радко Гудас, Картер Вераге, а также Антон Лунделль. К третьему периоду хозяева вели со счётом 4:1, однако четыре шайбы «Сент-Луиса» за 13 минут перевернули встречу и команды выявили сильнейшего только в овертайме.
За «Сент-Луис» в этой игре забивали Брэндон Саад, Райан О'Райлли, Джордан Кайру (дубль), а также российский нападающий Владимир Тарасенко, записавший на свой счёт одну результативную передачу. Иван Барбашёв и Павел Бучневич также отметились ассистами.
Свою вторую шайбу Джордан Кайру забросил в овертайме, чем принёс победу гостям. Одним из ассистентов выступил Владимир Тарасенко.
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