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«Сент-Луис», отыгравшись с 1:4, одолел «Флориду» в овертайме. У Тарасенко 1+1

«Сент-Луис», отыгравшись с 1:4, одолел «Флориду» в овертайме. У Тарасенко 1+1
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

У «Флориды» забитые шайбы на свой счёт записали Аарон Экблад, Радко Гудас, Картер Вераге, а также Антон Лунделль. К третьему периоду хозяева вели со счётом 4:1, однако четыре шайбы «Сент-Луиса» за 13 минут перевернули встречу и команды выявили сильнейшего только в овертайме.

За «Сент-Луис» в этой игре забивали Брэндон Саад, Райан О'Райлли, Джордан Кайру (дубль), а также российский нападающий Владимир Тарасенко, записавший на свой счёт одну результативную передачу. Иван Барбашёв и Павел Бучневич также отметились ассистами.

Свою вторую шайбу Джордан Кайру забросил в овертайме, чем принёс победу гостям. Одним из ассистентов выступил Владимир Тарасенко.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Экблад (Луостаринен, Форслинг) – 01:20 (5x5)   2:0 Гудас – 02:58 (5x5)   3:0 Вераге (Райнхарт) – 08:47 (5x5)   3:1 Саад (Ливо, О'Райлли) – 11:39 (5x5)   4:1 Лунделль (Райнхарт, Форслинг) – 32:50 (5x5)   4:2 О'Райлли (Росен, Саад) – 48:16 (5x5)   4:3 Кайру (Фолк, Крюг) – 53:43 (5x5)   4:4 Тарасенко (Барбашёв, Бучневич) – 56:11 (5x5)   4:5 Кайру (Крюг, Тарасенко) – 61:08 (3x3)
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