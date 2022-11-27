Иван Проворов стал 15-м защитником из России, набравшим 200 очков в регулярках НХЛ

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина стало 200 (60+140) очков в 472 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Таким образом, Проворов стал 15-м игроком обороны из России, кому удавалось преодолеть рубеж в 200 очков.

Также минимум 200 очков в НХЛ набирали следующие российские защитники: Сергей Гончар (811 очков в 1301 матче), Сергей Зубов (771 в 1068), Андрей Марков (572 в 990), Алексей Житник (471 в 1085), Владимир Малахов (346 в 712), Олег Твердовский (317 в 713), Борис Миронов (307 в 716), Игорь Кравчук (274 в 699), Фёдор Тютин (264 в 872), Дмитрий Миронов (260 в 556), Дмитрий Орлов («Вашингтон», 242 в 656, продолжает карьеру), Вячеслав Фетисов (228 в 546), Дмитрий Юшкевич (225 в 786), Дмитрий Куликов («Анахайм», 205 в 826, продолжает карьеру).



Среди действующих игроков ближе всех к вступлению в клуб теперь Михаил Сергачёв («Тампа», 193 в 382).