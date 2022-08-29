Русских защитников «прокатили» мимо списка лучших в НХЛ. Всё настолько плохо?

В последнее время из Северной Америки приходит много различных рейтингов. Вот яркий пример. Так, американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала в «Твиттере» собственный ежегодный рейтинг лучших крайних нападающих в НХЛ. Примечательно, что весь пьедестал заняли российские хоккеисты.
Лучшим крайним нападающим признан 36-летний российский игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, второе место – у форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, а замкнул тройку лучших Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».
Но есть и такие рейтинги, от которых возникает масса вопросов. Например, пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги опубликовала рейтинг из 20 лучших защитников турнира в настоящий момент.
Первое место отдано 23-летнему канадскому игроку обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлу Макару, вторым стал Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг», а замкнул тройку лучших защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози.
Примечательно, что в рейтинг не включён ни один хоккеист из России, даже самый высокооплачиваемый российский защитник лиги – Михаил Сергачёв, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг».
По лидерству Макара, конечно, вопросов вообще никаких. Это настоящий уникум и гений, а любой человек, хоть немного понимающий и разбирающийся в хоккее, поставил бы Кейла на первое место. Нынешнее чемпионство «Колорадо» в огромной степени заслуга Макара.
Не вызывает вопросов и вторая строчка Хедмана. Два подряд чемпионства «Тампы», финал нынешнего года – о чём это всё говорит? Достаточно просто посмотреть на игровое время и статистику Виктора, как всё сразу встанет на свои места.
Тем удивительнее, что в список не попал Михаил Сергачёв. Человек, который, перейдя от одного из самых слабых агентов в НХЛ Марка Гандлера (от него в последнее время бегут все кому не лень) к лидеру рынка и гуру агентского бизнеса Дэну Мильштейну, с ходу получивший огромный восьмилетний контракт, который по сумме превосходит соглашение самого Хедмана.
Нет в рейтинге НХЛ и Дмитрия Орлова из «Вашингтона». Понятно, что всё внимание журналистов в плане «Кэпиталз» сконцентрировано на Александре Овечкине, но про одного из самых стабильных защитников НХЛ за последнее время вряд ли стоит забывать. Дмитрий однозначно заслуживает попадание в топ-рейтинг защитников.
Есть ещё Иван Проворов, но с ним в пришедшем сезоне всё понятно – провальная игра за «Филадельфию», слухи про возможный обмен – всё это не могло не сказаться.
Иван Проворов
Фото: nhl.com
В теории могли оказаться в топ-20 Задоров и Гавриков. Никита был хорош в «Калгари», Влад стабильно держит планку в «Коламбусе».
Вообще же в России всегда были проблемы с классными защитниками, об этом много говорили тренеры, специалисты, эксперты. Классных защитников порой действительно не хватает. Но если брать конкретно НХЛ, то там собраны все лучшие, в том числе касательно обороны. Поэтому в следующий раз к составлению подобных рейтингов и списков североамериканцам стоит подходить тщательнее.
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