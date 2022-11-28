«Может, было бы круто жить в таком позоре». Манро — о великом голе Овечкина «Финиксу»

Бывший вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Адам Манро поделился мыслями о великом голе российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году. Форвард «столичных» прорвался по правому флангу, сместился в центр и, попытавшись обыграть защитника, упал на лёд. Несмотря на это, Овечкин сохранил шайбу, уже лёжа извернулся и послал шайбу в ворота.
«Все были просто ошеломлены тем, что только что произошло. Как?! Откуда у тебя такая способность понимать, где находятся ворота, когда ты лежишь вверх ногами, крутишься, — и всё равно попадать в цель?! Я помню, как подумал: «Спасибо, что это был не я».
(пауза) Но в то же время для парня, который играл не так много, может быть, было бы круто засветиться в таком хайлайте и жить в позоре», — приводит слова Манро The Athletic.
- 28 ноября 2022
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