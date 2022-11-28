«О боже! Он не мог забить мне!» Голы Овечкина — главное воспоминание в карьере вратарей

Голкиперы с теплотой и юмором рассказывают о шайбах российской суперзвезды в свои ворота. Верят ли они, что Ови побьёт рекорд Гретцки?

164 — именно столько вратарей пострадало от Александра Овечкина. Если не задумываться, можно и не понять, насколько большое это число. Наверняка и сам россиянин не упомнит имена всех голкиперов, которым когда-либо забивал. Тем интереснее, что сами вратари хранят в памяти моменты, когда пропускали от Овечкина. Причём до мельчайших подробностей: стадион, период, счёт, бросок, результат.

«Люди спрашивают меня: «Он когда-нибудь забивал тебе?». А я отвечаю им: «Да, он делал это!» — говорит Адам Манро, которому Овечкин забил на заре своей карьеры — только 26-й гол из 791!



«Так что, — добавляет он со смехом, — полагаю, я имею к этому какое-то отношение».

Под «этим» вратарь подразумевает, конечно же, погоню Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний игрок лишь на 10 шайб отстаёт от идущего вторым Горди Хоу и на 103 от самого Великого.

Сам Манро, на счету которого только 17 матчей в НХЛ — и все за «Чикаго», лишь раз встречался с россиянином. Это было в начале января 2006 года — в дебютный сезон Овечкина в НХЛ. Для самого Адама тот матч стал первым в старте. «Чёрные ястребы» тогда проиграли в 10 встречах подряд и решили обратиться к своему бэкапу.

«В раздевалке было напряжённо, — рассказывал 40-летний Манро, ныне тренирующий вратарей за пределами Торонто, об атмосфере в команде перед матчем. — Мы знали, что у них есть суперзвезда, первый номер драфта; ты всегда знаешь о таких парнях.

Каждый раз, когда я поднимал глаза, мне казалось, что он может создать опасный момент или бросить. Я подумал: «Этот парень повсюду». Это было невероятно. Казалось, он мчался со скоростью миллион миль в час. У нас был отчёт скаутов об Ови, и мы знали, чего ожидать. Но затем ты выходишь на лёд, видишь, что это совершенно другой уровень, и говоришь: «Окей, теперь я понимаю, о чём все говорят».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Тем не менее «Чикаго» мощно стартовал, уже в начале матча заполучив неслабое преимущество — 3:0.

«В своей голове я прокручивал: «Я засушу эту команду, затем мы проведём серию из 50 побед, и это станет началом карьеры, которую я хотел», — пошутил он.

«И я сильно убежал вперёд паровоза. Я был ребёнком. Мой разум должен был оставаться в настоящем».

В середине второго периода Брендан Уитт «размочил» счёт — 1:3. А через пару смен после этого Овечкин сделал то, что делает Овечкин. Он запрессинговал соперника в углу площадки, расположился между парой защитников в кругу вбрасывания и хлёстко бросил.

«Я думал, что этот снайпер, о котором все говорят, бросит верхом, над ловушкой, под перекладину, чтобы его не заблокировали. Я сидел, ожидая, когда шайба оторвётся ото льда после броска. Ови был на довольно хорошей скорости, выезжая из поворота… и он просто бросил в «домик», — сказал Манро. — Меня тупо полностью выключили. Я неправильно прочитал момент. Я подумал: «О боже! Это не может быть гол, он не мог забить мне». Я оглянулся — шайба уже просочилась между щитков, а Овечкин был на полпути к центру площадки, празднуя, подняв руки вверх и махая кому-то».

26-й гол в зарождающейся карьере Ови сократил отставание до минимума — 2:3.

Однако на этом россиянин ещё не закончил. В третьем периоде он создал момент для Брайана Сазерби, сравнявшего счёт. Первая и единственная встреча Манро с российской суперзвездой перетекла в овертайм. Однако в конце концов «Чикаго» победил и прервал череду страданий.

«Забавная история, — сказал Манро. — Судьи засчитали гол, но потом пошли смотреть видео. В то время нашим главным тренером был Трент Яуни. Он сказал: «Знаете что? К чёрту это. Уходите со льда. Мы едем домой. Нам всё равно, гол это или нет».

«Я был полураздет, когда наконец услышал: «Окей, да, ты выиграл матч».

Неделю спустя Манро сидел в раздевалке «Юнайтед Центра», смотрел утреннее шоу с хайлайтами и впервые увидел «Тот-Самый-Гол» — когда Овечкин, уже упав на лёд и скользив по нему, забил в ворота «Финикса», извернувшись немыслимым образом. Это произошло через три матча после встречи с «Чикаго».

«Все были просто ошеломлены тем, что только что произошло, — сказал Манро. — Как?! Откуда у тебя такая способность понимать, где находятся ворота, когда ты лежишь вверх ногами, крутишься, — и всё равно попадать в цель?! Я помню, как подумал: «Спасибо, что это был не я».

«Но, — добавил он после паузы, — в то же время для парня, который играл не так много, может быть, было бы круто засветиться в таком хайлайте и жить в позоре».

***

«Я отчётливо это помню, — начал свой рассказ о событиях марта 2011 года Натан Лоусон, на тот момент игравший в «Нью-Йорк Айлендерс» и дебютировавший в НХЛ только в середине декабря 2010-го — спустя два года скитаний по АХЛ. Сейчас экс-вратарю 39 лет. — В Вашингтоне мы побеждали со счётом 1:0, и я был очень воодушевлён. Я сделал несколько хороших сейвов против «столичных» и был на ходу. Но они забили, может быть, за 45 секунд до конца встречи, сравняв счёт».

Ту шайбу забросил — нет, не Овечкин — Брукс Лайк, поразивший ворота Лоусона за 48 секунд до завершения третьего периода. Для Натана тот матч мог стать, вероятно, лучшим в карьере… Но через несколько минут после начала овертайма Лоусон, сыгравший к тому моменту всего восемь матчей в НХЛ, пережил кошмар каждого вратаря. Он поднял голову и увидел, как Овечкин на полном ходу несётся по льду.

«Я подумал: «О боже, ну погнали», — вспоминает Лоусон.

«Он вошёл в зону — я думал, что хорошо прочитал его — но затем он сделал всё совершенно наоборот, в отличие от того, что, как я предполагал, он сделает. Овечкин заставил меня выглядеть глупо».

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Для Александра это был 294-й гол в карьере. И это был шедевр.

Ови подобрал шайбу на выходе из зоны «Вашингтона», обыграл хоккеиста «Айлендерс», пробросив шайбу в другую сторону, отвёл взгляд от Никласа Бекстрёма, бежавшего на другом фланге и уже прикрытого соперником. А после нападающий пробил Лоусона неожиданным броском с неудобной.

«Я ожидал, что он бросит в упор с удобной — скорее всего, в «домик» или над ловушкой. Но в конце концов он убрал шайбу на неудобную и бросил. А я выглядел тупо.

Иногда я действительно злился после поражений. Но после чего-то подобного я подумал: «Это лучший снайпер в истории. Окей, справедливо. Ты победил меня. Отлично сработано».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Лоусон сыграл 11 матчей в НХЛ, но после того вечера в Вашингтоне его выпускали только дважды — через пару недель за «Айлендерс», а в следующий раз уже в 2014 году за «Оттаву».

Десять лет спустя Лоусон, ныне открывший бизнес, с гордостью вспоминает свою карьеру в НХЛ. Ведь попасть туда невероятно сложно.

«Это оставило горьковато-сладкий привкус, потому что я, очевидно, хотел играть больше, но травмы ломали меня, — пожаловался он, когда его спросили, как он оценивает свою карьеру в НХЛ. — И, смотря на это с точки зрения времени, могу сказать, что у меня, на самом деле, ничего не вышло. В то время я не играл на пределе своих возможностей, а потом, наверное, просто не вывез всех сложностей».

Однако мало что ускользает из закоулков интернета.

«Мой сын нашёл тот гол в YouTube. Ему нравится смотреть на это и смеяться», — сказал Лоусон, имея в виду своего семилетнего сына Хаксли, который начал играть в хоккей на позиции вратаря.

«Он спрашивает меня, почему я не совершил сейв, и говорит, что он бы спас ворота».

Хотя карьера Лоусона была короткой, ему всегда есть что рассказать, когда всплывает имя Овечкина. А это происходит довольно часто, добавил он.

«Ещё множество раз люди спросят у меня: «Кто лучший игрок, против которого ты когда-либо играл?» — сказал он. — Я всегда отвечу им: «Овечкин».

Александр Овечкин Фото: Getty Images

***

Джефф Друэн-Делорье играл в НХЛ дольше остальных: он принял участие в 62 встречах за «Эдмонтон» и «Анахайм» с 2008 по 2012 год, включая 47 матчей за «Ойлерз» в сезоне-2009/2010. Бывший голкипер, которому уже 38 лет, успел даже засветиться в КХЛ — он поиграл за рижское «Динамо» в сезоне-2014/2015. У Делорье сохранилось много приятных воспоминаний со времён игры за «Эдмонтон».

Но матч с «Вашингтоном» в конце декабря 2009 года к таким, скорее всего, не относится.

«Эдмонтон» после двух периодов вёл в счёте на домашнем льду — 2:0.

«Что я как вратарь помню, так это то, что вы готовитесь, катаетесь по утрам, изучаете видео, знаете, что они собираются делать, кто их ключевые игроки, чего ожидать от Ови, — делится Делорье. — Причина, по которой он забил так много голов, кроется в том, как он бросает. Его щелчок был одним из самых быстрых, которые я когда-либо видел».

Между вторым и третьим периодами Овечкин решил, что с него хватит.

Всего через 32 секунды после выхода на лёд Бекстрём выиграл битву за шайбу за воротами «Ойлерз» и отдал передачу Овечкину, который находился рядом. Россиянин неожиданно вырвался на пятачок, но Делорье, упëршись коньком о штангу, остановил первый бросок. Однако когда он двинулся, чтобы накрыть шайбу, у Овечкина появилась возможность затолкать её в ворота. Конечно, защитник уложил форварда «Вашингтона» на лёд ударами клюшки… Но было слишком поздно. Шайба пересекла линию ворот.

Шесть минут спустя Овечкин сравнял счёт — голом, который уже более известен. Убежав в контратаку «три в два» с Бекстрёмом и Александром Сёминым, нападающий исполнил любимый приём — мощно щёлкнул. Делорье отбил шайбу, но она рикошетом от его щитка вернулась к Овечкину, который забросил с почти нулевого угла.

Камера сфокусировалась на Делорье. Его плечи опустились, а глаза закатились, когда он откинул голову назад.

«Мы побеждали, я это помню, — сказал Делорье. — А потом на нас как будто обрушилась гроза».

В итоге «Вашингтон» выиграл, забив ещё дважды в третьем периоде, — 4:2. Овечкин завершил матч с девятью бросками в створ. Больше пяти ни у кого не было.

«Насколько я помню, второй гол случился после того, как я отбил шайбу, она полетела верхом — практически с «мёртвого» угла», — сказал Делорье.

«Первый я действительно не помню, — добавил он со смехом. — Но вот второй… Он впечатался в мою память».

Это был гол номер 242.

***

13 лет спустя, к концу 2022 года, Овечкин близок к тому, чтобы обойти Горди Хоу и вскоре сосредоточиться исключительно на Гретцки.

Все трое вратарей заявили, что, по их мнению, Овечкин может обойти 99-го номера, если здоровье не подведёт.

«Это один из тех рекордов в хоккее, когда ты смотришь на него и понимаешь: это один из тех рекордов, которые никогда не побьют, — сказал Делорье. — Если Ови побьёт рекорд Гретцки, это будет великолепно. А если он этого не сделает, пройдёт очень много времени, прежде чем кто-то другой сделает это».

По мере приближения Овечкина к заветной цели у таких звёзд, как Флёри, Лундквист и Прайс, будут брать интервью. Будут показаны видео с яркими моментами карьеры Овечкина и голами в их ворота в плей-офф. Их имена замелькают на экране.

Находясь дома, Лоусон сказал, что в этот момент он будет сидеть на диване и улыбаться.

«Это своего рода потрясающе, — сказал он. — В то время это не имело для меня никакого значения. Но, оглядываясь назад сейчас, когда я закончил с хоккеем, могу сказать, что это довольно круто».