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Локомотив — Авангард. Прямая трансляция
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Кожевников — об успехах «Спартака»: начали больше двух забивать — уже радость

Кожевников — об успехах «Спартака»: начали больше двух забивать — уже радость
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал последние результаты московского «Спартака».

Напомним, красно-белые одержали четыре победы подряд – над «Локомотивом», «Авангардом», «Барысом» и «Трактором».

«Эмоциональный подъём, стали больше двух забивать – уже радость. Самое главное, что болельщик пошёл, значит, всё нормально. Болельщики же идут на голы, а не просто смотреть игру от обороны. Это самое главное. Когда тренера меняют, всегда новые эмоции появляются. Всё нормально, всё получается пока хорошо», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 41 очко. В начале ноября клуб уволил главного тренера Бориса Миронова.

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