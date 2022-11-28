Вайсфельд назвал причины победной серии «Спартака» в сезоне КХЛ

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал победную серию московского «Спартака», а также выразил мнение, что нижегородское «Торпедо» пока ещё не готово к соперничеству с топ-клубами КХЛ.
«Я думаю, что, когда такие вещи происходят, нет одной причины. Безусловно, смена тренера – это одна из таких причин. Но в «Спартаке» большую группу новых ребят ввели; плюс сейчас они, возможно, находятся в хорошей форме. Всё равно матчей много, и волнообразность формы, как ни крути, подразумевается. Ни одна команда не избежала спадов. Может быть, как раз у них закончился спад и начался подъём. Но, возможно, смена тренера – это главный аргумент.
То, что за «Спартак» забивают даже 17-летние игроки, – свидетельство падения уровня в КХЛ? Как три легионера будет, так уровень просядет, да. Но тут очевидная ситуация. Лучшие россияне уезжают в НХЛ. А лучшие иностранцы, которые раньше приезжали сюда, теперь не приезжают. Объективные причины.
Стоит ли делать серьёзные выводы по крупным поражениям «Торпедо» от ЦСКА и СКА? Это был хороший тест для «Торпедо». Я смотрел обе игры, и у меня такое впечатление, что они пока ещё не готовы играть с командами такого уровня», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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