И. Никитин: смогли объяснить игрокам «Локомотива», что кто заплатит – тот и получит

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог победного матча с «Авангардом» (3:2) и рассказал о прогрессе молодых игроков клуба.

«Тяжёлая игра получилась, по восходящей шли. Парни молодчики, заслужили победу своим характером. Второй период по счёту неудачный, а по игре неудачный был первый. Просто во втором периоде рассчитались по счетам за первый. Во втором перерыве мы ребятам это объяснили, что кто заплатит, тот и получит. Смогли вытащить из себя эти моменты, на ворота пошли.



Думаю, что все видят прогресс молодых игроков. Парни стабильно в составе, это о многом говорит. Но только полсезона прошло, это должно быть для них фундаментом, а не поводом выдохнуть. Мы в этом плане с них не слезем», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы ярославский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Локомотив» проведёт 2 декабря в гостях с «Ак Барсом».