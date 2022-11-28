И. Никитин: смогли объяснить игрокам «Локомотива», что кто заплатит – тот и получит

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог победного матча с «Авангардом» (3:2) и рассказал о прогрессе молодых игроков клуба.
«Тяжёлая игра получилась, по восходящей шли. Парни молодчики, заслужили победу своим характером. Второй период по счёту неудачный, а по игре неудачный был первый. Просто во втором периоде рассчитались по счетам за первый. Во втором перерыве мы ребятам это объяснили, что кто заплатит, тот и получит. Смогли вытащить из себя эти моменты, на ворота пошли.
Думаю, что все видят прогресс молодых игроков. Парни стабильно в составе, это о многом говорит. Но только полсезона прошло, это должно быть для них фундаментом, а не поводом выдохнуть. Мы в этом плане с них не слезем», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
После победы ярославский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Локомотив» проведёт 2 декабря в гостях с «Ак Барсом».
- 28 ноября 2022
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