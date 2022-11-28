«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Авангард» дома

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал омский «Авангард». Победу со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) одержали хозяева.
В первом периоде на 13-й минуте матча счёт открыл защитник хозяев Рушан Рафиков с передач Артура Каюмова и Степана Никулина.
На 12-й минуте второго периода счёт сравнял Владимир Ткачёв с передачи Арсения Грицюка. На 15-й минуте периода Алексей Береглазов с передачи Антона Белова вывел гостей вперёд.
На седьмой минуте третьего периода Даниил Бут с передач Сергея Андронова и Александра Елесина восстановил равенство в счёте. Через три минуты Степан Никулин с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова забил гол, ставший победным.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Локомотив» проведёт 2 декабря в гостях с «Ак Барсом». «Авангард» сыграет 30 ноября с ЦСКА в гостях.
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